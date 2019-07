L’Inter è stata chiara: Radja Nainggolan non rientra nel nuovo progetto sportivo. Una decisione netta quella della società nerazzurra e di Antonio Conte, che hanno deciso di escludere dai piani il centrocampista belga, oltre che Mauro Icardi. Per questo motivo, adesso, il Ninja sta iniziando a valutare diverse alternative per il suo futuro. Dopo essere partito con l’Inter in ritiro, per il quale è stato comunque regolarmente convocato, Nainggolan ha dato una prima apertura ad un’ipotesi che lo porterebbe nella Chinese Super League. Dalla Cina, infatti, stanno iniziando ad informarsi sulla reale volontà del giocatore di trasferirsi e, al momento, sono due i club che hanno fatto più di un pensiero sull’ex romanista. Uno è il Dalian Yifang, che ha appena affidato la panchina a Rafa Benitez e che a centrocampo vanta già la presenza di Marek Hamsik. L’altra squadra che è pronta ad avanzare un’offerta per Nainggolan è lo Shanghai Shenhua, che ha appena acquistato El Shaarawy dalla Roma. Il belga ci pensa, dopo essere rimasto fuori dal progetto dell’Inter è arrivata la prima apertura alla Cina.