Chi è Dayot Upamecano

Il calcio francese negli ultimi anni ha presentato tanti giocatori di alto livello, tra cui spiccano anche molti difensori, come Varane. Alle spalle del centrale del Real Madrid, però, ci sono tanti giovani di livello pronti a fare il grande salto e tra questi va inserito il nome di Dayot Upamecano. Nonostante l’età, infatti, il suo nome circola già da un po’ nei taccuini dei più importanti scout europei. Merito di una carriera ancora breve, ma in continua ascesa, dove il 21enne si è sempre contraddistinto per rapidità di adattamento e una graduale e veloce conquista della maglia da titolare. Nato il 27 ottobre 1998 ad Evreux, ha mosso i primi passi nel calcio con il Vaillante Sport Angers, prima di passare all’Evreux FC e poi subito al De Prey. Il primo grande salto l’ha compiuto a 15 anni, quando si è trasferito alle giovanili del Valenciennes, club stabilmente nelle principali serie francesi. Con i biancorossi si è guadagnato le prime convocazioni con la Nazionale di categoria e con la maglia della Francia ha vissuto il primo grande trionfo della sua carriera. Con l’Under 17, infatti, ha vinto l’Europeo del 2015, torneo che ha attirato le attenzioni del Red Bull Salisburgo. La squadra austriaca lo ha acquistato per 2.2 milioni di euro dal Valenciennes, ma il primo passaggio della nuova avventura è stato il prestito al Liefering. Tornato a Salisburgo, ha conquistato la fiducia del nuovo allenatore, Oscar Garcia e raccolto un buon bottino di presenze, oltre al debutto e le prime esperienze in campo europeo. Nella stagione 2016-17 è diventato un punto fermo della squadra, ma a gennaio - dopo aver conquistato due campionati e due coppe nazionali - è arrivata la cessione. Il Red Bull Lipsia, ‘parente’ del Salisburgo, ha offerto circa 10 milioni e se lo è portato in Germania. Anche in Bundesliga, Upamecano non ha sofferto il periodo di adattamento e si è imposto subito ad alti livelli, contrastando con grandi risultati centravanti del calibro di Lewandowski e contribuendo alle prime storiche qualificazioni in Champions. Nell'ultima stagione è sceso in campo 22 volte.