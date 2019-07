È iniziata la missione Lukaku per l’Inter: confermato il viaggio del ds nerazzurro Piero Ausilio in Inghilterra, già nella giornata di oggi. Il dirigente nerazzurro, per ora senza Marotta rimasto a Lugano, incontrerà domani il Manchester United a Londra per cercare di impostare la trattativa. Sarà il primo incontro ufficiale per capire la fattibilità dell'operazione dal punto di vista della formula, delle cifre e delle modalità di pagamento. L'Inter è ben consapevole delle difficoltà e dei costi: lo United non concede sconti sui 75 milioni richiesti e difficilmente accetterà proposte diverse dal trasferimento a titolo definitivo, ma i nerazzurri vogliono comunque provarci e non lasciare niente di intentato.



Lukaku, trattativa non facile. Ma l'Inter ci prova



Trattare con il Manchester United, poi, non sarà facile: il precedente Perisic, con i nerazzurri che non fecero sconti sui 45 milioni richiesti per il croato, potrebbe indurre gli inglesi ad avere lo stesso atteggiamento ed essere dunque inflessibili sulla cifra fissata per l'attaccante belga. La volontà dell'Inter è comunque quella di provarci, forte della volontà del giocatore di andare via e dell'apertura dei Red Devils, che comunque è arrivata, sebbene a determinate condizioni.