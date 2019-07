Ci siamo, Antonio Conte può finalmente abbracciare Nicolò Barella. Il centrocampista ex Cagliari è atterrato a Milano quando erano passate da poco le 23 a Milano, atteso da diversi tifosi nerazzurri che l'hanno accolto tra i cori. "Sono contento", ha detto ai cronisti prima di infilarsi in un'auto della società. Nelle prossime ore le visite mediche e la firma sul contratto. Il giocatore potrebbe già raggiungere il ritiro di Lugano, rinunciando alle ferie che ancora gli spettavano dopo l'Europeo Under 21. Un particolare che dimostra la sua grande voglia di mettersi subito a disposizione del suo nuovo allenatore, che l'ha voluto fin da subito. E questo, ad Antonio Conte, non può che far piacere. La stretta di mano tra i dirigenti del'Inter e quelli del Cagliari è arrivata per una cifra totale di 45 milioni fra il prestito iniziale (12 milioni) e l'obbligo di riscatto (fissato a 25). A questi si aggiungeranno una parte di bonus piuttosto facili da raggiungere. Il totale potrebbe salire perfino a 50, dal momento che sono stati inseriti anche bonus più difficili (sia individuali che di squadra). Definiti anche i metodi di pagamento, il particolare che mancava per il sì definitivo. Arrivato anche dopo l'ok di Steven Zhang. In tal senso è stato fondamentale il parere di Barella, che ha sempre voluto solo l'Inter. Nonostante le tante richieste, ultima quella della Roma, che ha provato a inserirsi nella trattativa offrendo anche delle contropartite che a Giulini e Maran piacevano eccome. Eccolo accontentato.

Il contratto del nuovo acquisto dell'Inter

Per la chiusura definitiva del colpo, è stato decisivo il vertice di qualche giorno fa, quando i due club si sono ritrovati a parlare del futuro del ragazzo. In quell'occasione sono arrivati gli ultimi sì, anche perché nessuno voleva più aspettare. Nella mattinata di venerdì sono previste le consuete visite mediche e la firma sul contratto (5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione). Poi, come detto, potrebbe saltare anche gli ultimi giorni di vacanza per allenarsi agli ordini di Conte. Che lo ha voluto e che lo aspetta. Ormai è davvero tutto fatto.