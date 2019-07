È ufficialmente cominciata la trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku. Incontro avvenuto tra i Red Devils e Piero Ausilio, che nella serata di mercoledì è volato in Inghilterra per incontrare personalmente i dirigenti del club di Premier League. Primo faccia a faccia interlocutorio, nel quale la società nerazzurra ha proposto i propri termini per l’operazione, confermando la volontà di avanzare una richiesta di prestito biennale con obbligo di riscatto, valutando il belga complessivamente 70 milioni di euro. Lo United, dal canto suo, chiede 75 milioni di pound (83 milioni di euro) e non ha nessuna intenzione di fare sconti. In passato i due club hanno già avuto modo di incontrarsi per il calciomercato, ma con esiti poco positivi: la trattativa di due anni fa per Ivan Perisic (era in uscita dall’Inter, ndr) non si era infatti conclusa, con gli inglesi che si erano solo avvicinati alle richieste interiste. Un precedente che potrebbe far presagire una possibile rigidità dello United nell’affare Lukaku, il quale resta in salita. Ma i nerazzurri continueranno a provarci.