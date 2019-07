Sta per avere il via l’avventura all’Inter di Nicolò Barella, con il centrocampista che in mattinata ha completato l’iter di visite mediche che precedono la firma dei contratti. Come al solito, gli accertamenti sono stati divisi in due fasi, alla clinica Humanitas e al CONI, dove il giocatore ha sostenuto gli esami per ottenere l’idoneità sportiva. Archiviate le visite, Barella potrà firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime cinque stagioni, con un ingaggio netto di 2,5 milioni di euro. Il costo dell’operazione è complessivamente di 37 milioni più bonus facilmente raggiungibili fino ad arrivare a 45; la formula è un prestito oneroso (12 milioni) con obbligo di riscatto che prevede il versamento di ulteriori 25 milioni. Vi sono inoltre altri bonus legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra più complessi da raggiungere, che potrebbero portare il Cagliari a incassare in totale fino a 50 milioni.

La stagione di Nicolò Barella

Nicolò Barella è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Centrocampista dinamico, veloce e con una buona propensione offensiva, ha disputato 38 gare nella passata stagione tra campionato e Coppa Italia, siglando soltanto una rete (contro i 6 gol dell'annata 2017/18).