Matthijs De Ligt alla Juve: ci siamo. Dopo l'offerta migliorata recapitata all'Ajax dal club bianconero nella giornata di venerdì, è arrivata la svolta definitiva nella trattativa: mancano solo da sistemare i cavilli burocratici perché il difensore classe 1999 possa arrivare a Torino. Questione di ore, probabilmente: le due società stanno discutendo gli ultimissimi dettagli, relativi a metodi di pagamento e garanzie. Operazione ormai al traguardo, come testimoniato anche dalla mancata convocazione del giocatore per il ritiro austriaco della squadra.



Le cifre dell'accordo tra la Juve e de Ligt

In attesa di conoscere i dettagli dell'ultima offerta della Juventus all'Ajax, la società bianconera ha già da tempo trovato un accordo totale con il difensore diciannovenne (compirà 20 anni ad agosto). Dopo una trattativa serrata con l'agente del giocatore Mino Raiola, il quale ha pubblicamente svelato l'intenzione del suo assistito di trasferirsi in Italia, il club del presidente Agnelli ha raggiunto un'intesa con de Ligt sulla base di un contratto della durata di cinque anni a 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

I numeri di de Ligt

Espoloso definitivamente nell'ultima stagione, nella quale si è reso protagonista con la sua squadra soprattutto in Champions League, a soli 19 anni de Ligt è capitano e punto fermo dell'Ajax, oltre che pedina fondamentale al centro della difesa della Nazionale olandese. Il classe '99 ha collezionato in totale 77 presenze in Eredivisie, campionato nel quale ha segnato anche 5 gol. 11, invece, i gettoni in Champions League con 2 reti all'attivo, una delle quali proprio contro la Juventus nel match di ritorno dei quarti di finale dell'ultima edizione, decisiva per l'eliminazione dei bianconeri. 15, inoltre, le presenze con l'Olanda, con la quale ha disputato la finale di Nations League. Nel suo palmares figurano già un campionato olandese e una Coppa d'Olanda, conquistati con l'Ajax nell'ultima stagione.