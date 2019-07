Ore decisive, per Juventus e Ajax, sempre più vicine a trovare un accordo definitivo per il trasferimento in bianconero di Matthijs De Ligt. I due club sono a lavoro per raggiungere un’intesa sui termini di pagamento, su cui si sta ragionando da alcuni giorni. La Juve conta di poter trovare il punto di incontro nelle prossime ore, in modo che l’olandese possa presto raggiungere Torino.

Visite mediche martedì?

Nel caso in cui la chiusura dell’operazione si verificasse in giornata, il difensore arriverebbe in Italia domani sera per poi sostenere martedì le visite mediche di rito. I bianconeri hanno già da tempo raggiunto un accordo con il difensore sull’ingaggio che percepirà. Si tratta di 12 milioni di euro a stagione – bonus compresi – per cinque anni. Cifre importanti, dunque, per uno dei giovani più interessanti del panorama europeo, che il prossimo agosto compirà 20 anni. La soluzione finale sembra a un passo: il filo diretto tra Juventus e Ajax prosegue.