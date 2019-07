Arriva una sconfitta alla prima uscita stagionale per il Napoli, che perde 2-1 contro il Benevento di Pippo Inzaghi. "Il risultato non conta niente", commenta naturalmente Carlo Ancelotti al termine della gara: "Sono partite che servono per cominciare a giocare e provare qualcosa dopo una settimana di preparazione". L’argomento più caldo resta dunque il calciomercato, un nome in particolare: James Rodriguez. Ancelotti, a Tv Luna, ha parlato, sia sotto l’aspetto tecnico sia per quanto riguarda la trattativa: "C’è una trattativa in corso e sarà lunga, speriamo vada tutto bene. Altrimenti restiamo forti lo stesso e cambieremo obiettivo. Dove può giocare? In molte posizioni dietro l’attaccante, è un 10 classico che gioca in posizione centrale ma può farlo anche da esterno con la tendenza a rientrare". Sempre in tema mercato, oggi è arrivata l’ufficialità di Manolas e Ancelotti è entusiasta: “Lui e Koulibaly formeranno una coppia formidabile. Albiol è stato un professore e ci mancherà, ma la potenza e la velocità di questa coppia difensiva ci permetteranno di essere più aggressivi e giocare più alti”.

Inzaghi: "Siamo sulla strada giusta"

Al termine di Napoli-Benevento ha parlato anche Pippo Inzaghi, che ha sfidato e vinto il suo "maestro". "Ma conta ben poco – ha ammesso Inzaghi sulla stessa lunghezza d'onda di Ancelotti – diciamo che mi è piaciuto lo spirito di questi ragazzi. Fin da subito ho visto in loro tanta voglia, per questo ringrazio la società e Bucchi che mi ha preceduto: hanno formato un bel gruppo che ha voglia di lavorare. Io e il mio staff cercheremo di portare le nostre idee, siamo sulla strada giusta". Poi Inzaghi e Ancelotti hanno voluto mandare gli auguri di pronta guarigione a Sinisa Mihajlovic: "Un mio grande amico – ha detto Inzaghi – non sapevo niente e questa notizia mi ha colto impreparato. Ma è un grande combattente, siamo tutti con lui. Forza Sinisa". "Un personaggio apprezzato nel nostro mondo, perché schietto e sincero. Gli auguro il meglio e di vincere questa battaglia", le parole di Ancelotti.