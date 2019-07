Il futuro di James Rodriguez rischia di essere la grande telenovela dell’estate. Il giocatore è attualmente in vacanza a Medellin dopo aver disputato la Copa America con la sua Colombia, terminata ai quarti di finale dopo i calci di rigore contro il Cile, e non sa ancora quale maglia indosserà nella prossima stagione. Il Real Madrid lo aspetta a Valdebebas per il 29 luglio e sarà il primo passo per delineare la sua prossima destinazione. I Blancos, come riportato da Marca, sanno che il mercato è ancora lungo e non hanno alcuna fretta di chiudere l’operazione in uscita. Il colombiano interessa in particolare a Napoli e Atletico Madrid, ma non sarà ceduto agli azzurri con la formula del prestito. Il quotidiano spagnolo, infatti, afferma che "è impossibile" e che la società di De Laurentiis è stata informata fin dal suo primo contatto con il Real che l’unica chance di accaparrarsi il trequartista sudamericano fosse quella di comprarlo a titolo definitivo, ipotesi che al momento non si sposa con l’idea del presidente del Napoli. Dal Real, inoltre, non escludono alcuno scenario per il futuro di James, compresa la possibilità di restare al Santiago Bernabeu, con la speranza di rivedere il colombiano nella sua prima versione madridista – caratterizzata da 19 gol e 15 assist – e tornare utile per Zinedine Zidane. Al momento è un’idea remota, vista anche la volontà dell’allenatore di acquistare almeno un altro elemento a centrocampo (obiettivi principali Pogba e van de Beek).