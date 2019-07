Le parole di ADL e di Ancelotti



Nella giornata di sabato, a proposito della possibile operazione James hanno parlato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Carlo Ancelotti. “Siamo tutti quanti ben disposti a fare dei sacrifici – ha spiegato ADL - però chiediamo anche al Real Madrid di farne degli altri. Noi non abbiamo annullato la nostra attesa, ma per far sì che si scongeli è necessario che il Real Madrid arrivi, magari anche più avanti, a considerare che piuttosto che avere in casa qualcuno scontento e non appagato, sarebbe meglio mandarlo a giocare da qualche parte. Magari in prestito. Napoli - ha continuato - sarebbe sicuramente un bel regalo per James. Studiandolo ho potuto valutare che ha reso tantissimo solo in due occasioni, con Carlo Ancelotti: una volta al Real Madrid, una volta al Bayern Monaco. Quindi questa è una super garanzia per lui di essere appagato, di essere al centro della nostra volontà. Se son rose fioriranno, stiamo tutti a vedere e ad aspettare che i tempi siano più maturi”. Ancelotti ha poi aggiunto: “C’è una trattativa in corso e sarà lunga, speriamo vada tutto bene. Altrimenti restiamo forti lo stesso e cambieremo obiettivo. Dove può giocare James? In molte posizioni dietro l’attaccante, è un 10 classico che gioca in posizione centrale ma può farlo anche da esterno con la tendenza a rientrare”.