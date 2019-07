Jordan Veretout è ad un passo dalla Roma: i giallorossi, già in vantaggio sul Milan in virtù di un'offerta superiore per il cartellino, hanno incontrato oggi (nella persona del ds Petrachi) gli agenti del centrocampista francese, per mettere in discesa la trattativa. Dopo tre ore e mezza di incontro, l'obiettivo prefissato è stato raggiunto; è stato infatti trovato l'accordo tra le parti, con il giocatore che guadagnerebbe 2,5 milioni più bonus per 5 anni. A questo punto si attende soltanto la fumata bianca e che la Fiorentina accetti definitivamente i 19 milioni (17+2 bonus) che i giallorossi hanno offerto, superando la cifra del Milan fermo a 15+2.

Roma, preso Mancini

Gianluca Mancini alla Roma, ci siamo. L'affare è ormai in via di definizione: dopo i contatti continui portati avanti nelle ultime ore, la società giallorossa sta limando gli ultimi dettagli con l'Atalanta per il difensore classe '96, individuato da tempo come sostituto ideale di Kostas Manolas. Operazione in dirittura d'arrivo sulla base di un prestito a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più ulteriori 5 milioni di bonus. Presto è previsto lo scambio di documenti, con Mancini che dovrebbe arrivare a breve a Roma insieme al suo agente Giuseppe Riso. Previste per la giornata di mercoledì 17 luglio le visite mediche con la società giallorossa.