Mauro Icardi e l’Inter, un futuro ormai da separati in casa. Mentre la truppa nerazzurra di Antonio Conte è pronta a volare in Cina per la tournèe estiva, l’ex capitano si allenerà in solitaria ad Appiano Gentile. L’attaccante argentino è arrivato al centro sportivo Suning alle 9.25, sfrecciando sulla sua Lamborghini nerazzurra, e se ne è andato alle 11.02, prima dell’arrivo dei suoi compagni. Nell’ora e mezza di permanenza ad Appiano erano presenti soltanto l’ad Marotta e Stefan De Vrij, arrivati poco prima delle 11. Il nero e l’azzurro: ha vestito questi colori per sei anni, ma ogni giorno che passa appaiono sempre più sbiaditi. Domenica l’Inter giocava la sua prima amichevole contro il Lugano: in attacco c’erano il classe 2002 Sebastiano Esposito e il rientrante Samuele Longo, ex promessa della Primavera interista. Maurito aveva già lasciato la Svizzera il giorno prima e stava trascorrendo la domenica pomeriggio in riva al lago di Como con Wanda e famiglia.

Icardi e l'attesa sul mercato

Icardi è sul mercato, ma al momento non ci sono novità rilevanti. L'impressione è che bisognerà aspettare ancora. La Juventus ha un parco attaccanti piuttosto trafficato dopo il rientro alla base di Gonzalo Higuain: prima di provare l’assalto all’argentino deve vendere. Il Napoli è vigile, ma prima deve far cambiare idea al centravanti (che preferirebbe la Juve). Intanto l’Inter è sempre più lontana e non solo per i 10 mila chilometri di distanza tra Singapore e Milano.