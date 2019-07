Il Milan è in costruzione, per ritornare grande e giocare nei contesti che più si addicono alla storia vincente dei rossoneri. Per la difesa l’obiettivo è Merih Demiral, rivelazione dello scorso campionato con la maglia del Sassuolo, centrale turco classe 1998. La Juventus l’ha prelevato al termine della stagione per 18 milioni di euro pagabili in quattro esercizi e gli ha fatto firmare un contratto di cinque anni, ma con l’arrivo di Matthijs De Ligt è diventato il quinto difensore dopo l’olandese, Chiellini, Bonucci e Rugani. Marco Giampaolo l’ha individuato come profilo preferito per la difesa del Milan e l’ha richiesto espressamente. Resta però da impostare una trattativa con i bianconeri.

Lo stato dell’operazione

La Juventus vorrebbe mantenere un controllo sul giocatore ma per rinunciare all’inserimento di un’opzione chiede 40 milioni di euro. Dunque, spetta al Milan decidere se impostare l’affare con costi minori, senza avere pieno potere sul futuro del difensore, o lavorare sulle richieste bianconere. Ad ogni modo, la trattativa c’è e proseguirà.