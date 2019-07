Solo poche ore e Gianluca Mancini diventerà un nuovo giocatore della Roma. Acquistato dall’Atalanta, il difensore classe 1996 è arrivato a Villa Stuart intorno alle 10.15 di questa mattina, pronto per sottoporsi alle visite mediche di rito, che sono in corso e che dureranno presumibilmente fino alle prime ore del pomeriggio. Tanti sorrisi, sciarpa della Roma al collo e foto con alcuni tifosi: dopo i controlli, Mancini - 30 presenze e 5 gol in nerazzurro nella passata stagione - andrà in sede per ultimare l’iter e firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club. L’accordo tra società per il trasferimento del 23enne è stato trovato sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 19 milioni di euro: operazione da 21 milioni totali più ulteriori 5 milioni di eventuali bonus legati a obiettivi.