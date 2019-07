Dai lutti in famiglia al tumore del 2014: quanti ostacoli superati

Dire che il pallone gli ha cambiato l’esistenza non è banale. Classe 1995, Correa è nato a Rosario, città natale di altre stelle del calcio come Messi e Di Maria, e prima del suo trasferimento in Europa ha vestito un’unica maglia, quella del San Lorenzo (squadra per la quale fa il tifo Papa Francesco, che lo ha anche cresimato). Cresciuto a Las Flores, uno dei quartieri più malfamati della città, ha sviluppato la sua passione per il calcio sulla strada e si è poi unito al club argentino all’età di 8 anni. Con gli stessi colori ha affinato il suo talento, ma la vita lo ha messo di fronte subito a grandi responsabilità: a 10 anni è rimasto orfano di padre e, due anni dopo, ha perso anche un fratello. Correa ha dovuto, dunque, caricarsi sulle spalle il peso economico e non solo della famiglia, onere che lo stesso giocatore non ha mai fatto pesare ai suoi parenti. "Sapevo che il calcio era la mia strada e dovevo mantenere la mia famiglia. Ho lavorato duramente e occuparmi di loro non è mai stato un problema". Appena 18enne, l’argentino è stato lanciato in prima squadra da Juan Antonio Pizzi e, in poco tempo, ha attirato le attenzioni dei tifosi sudamericani. Su di lui ha messo gli occhi anche Simeone che, fresco della vittoria della Liga, ha deciso di portarlo all’Atletico nell’estate del 2014 dopo che il giocatore ha conquistato casa anche il Campionato Sudamericano U20 con l’Argentina e raccolto i primi gettoni con la Nazionale maggiore. I Colchoneros hanno versato 7.5 milioni, ma la strada si è rivelata tutta in salita.

Durante le visite mediche, infatti, gli è stato diagnosticato un tumore in un ventricolo del cuore. Una notizia choc che ha messo Correa di fronte a un altro grande ostacolo: carriera a rischio, ma un problema che avrebbe potuto anche costargli la vita. L’esterno non si è arreso, è stato operato a New York e, qualche mese dopo, si è fatto trovare pronto per prendersi la scena nel suo nuovo teatro, il 'Calderon' di Madrid. Un’altra rinascita che lo ha reso fin dalle prime battute un beniamino del pubblico e il giocatore a cui affidarsi quando in campo servivano gli attributi. Correa è rimasto, nel frattempo, molto legato alla sua terra. Ci è tornato ogni volta che poteva ma, nel 2017, il suo ritorno è coinciso con un’altra brutta notizia. Un altro dei suoi fratelli, appena 25enne, è stato trovato morto per le strade di Las Flores. Il 24enne di Rosario ha affrontato anche questa tragedia a testa alta e ha saputo superarla. Fatte fortune con l’Atletico, ha deciso di portare tutti i parenti nel vecchio continente. La famiglia, infatti, è il motore che lo ha sempre spinto ad andare avanti e non mollare mai nella sua vita – come testimoniato da un gigantesco tatuaggio sul petto -, oltre all’amore per sua figlia, Lolita, nata nel 2015 e con la quale trascorre ogni minuto del suo tempo libero. Correa può essere il tassello giusto per portare il calore che serve a Milano dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions. I dirigenti e Jorge Mendes lavorano all’operazione, i tifosi sognano già il grande colpo.