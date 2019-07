I giocatori in esubero sono un problema

José Mourinho, 10 luglio 2009: “Avere una rosa di 28 elementi è un problema, non mi piace avere tanti giocatori, si gioca 11 contro 11 e averne 28-30 non è positivo, non è bello avere in ritiro giocatori che non voglio e che sanno che non conto su di loro. Ci sono interessi economici e qualcuno preferisce stare in una squadra dove pure sa di non essere gradito, piuttosto che cercare una vita nuova altrove: come Jimenez".

Antonio Conte. 19 luglio 2019: “Icardi è fuori dal nostro progetto, il club è stato chiaro. E il fatto che Nainggolan sia qui non cambia nulla: tutto confermato, anche lui è out. Abbiamo necessità di snellire il gruppo, di creare un gruppo. Ho parlato molto chiaramente con la società, abbiamo la stessa visione e sono fiducioso”

Ritardo nelle cessioni e progetti da rispettare

José Mourinho, 10 luglio 2009: “Quando abbiamo progettato questa stagione abbiamo pensato a otto giocatori da cedere e quattro da acquistare in ruoli ben precisi. Non c'è nessuna polemica, né critiche al mio club, anzi. Sono andati via solo quattro giocatori, tre in scadenza di contratto e uno in prestito, significa che il mercato ha portato zero euro alla cassaforte dell'Inter. Quando una società non fa soldi, il suo allenatore deve essere pragmatico e rispettoso della situazione”.

Antonio Conte, 19 luglio 2019: “Se devo essere onesto penso che siamo in ritardo sulla tabella di marcia che ci eravamo prefissati. Quindi dobbiamo accelerare: siamo stati molto chiari nel preparare un piano, sia in entrata che in uscita. E ad oggi, soprattutto con le cessioni, siamo in grande ritardo, visto che non è partito nessuno. Ci dobbiamo dare tutti un’accelerata e pensare che c’è tanta strada da fare e da affrontare in salita. L’importante è che le cose che abbiamo programmato vengano rispettate. Questo è un punto fondamentale”.

I miracoli non sono sempre alla portata

José Mourinho, 10 luglio 2009: “Adesso mi devo chiudere la bocca e lavorare con il potenziale che ho, con più voglia e più motivazione per dimenticare questo mercato. Posso lavorare di più, quello che invece non posso fare sono i miracoli, io non sono Merlino o Harry Potter”.

Antonio Conte, 7 luglio 2019: “Penso che l’Inter abbia una buona base di partenza, possiamo costruire qualcosa di importante. Dovrò dare un apporto importante, ma so che dobbiamo parlare poco e lavorare tanto. Per vincere i top player ci servono in campo, io non lo sono”.