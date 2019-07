È arrivato il momento di Jordan Veretout e di Amadou Diawara, due dei nuovi acquisti dell'estate della Roma. Entrambi i centrocampisti sono pronti a diventare ufficialmente giocatori giallorossi. Potranno però farlo soltanto dopo le visite mediche di rito, alle quali si stanno sottoponendo in questi minuti. Arrivati tra le 8.30 e le 9.00 di sabato mattina a Villa Stuart, dovrebbero terminare i controlli nel primo pomeriggio. Dopodiché si recheranno in sede per firmare il loro nuovo contratto. Per quanto riguarda il francese, la Roma ha definito in settimana le cifre del trasferimento dalla Fiorentina: sarà un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto a 16 milioni. A questi vanno ad aggiungersi i 2 milioni di bonus, per un’operazione che si avvicina ai 20 milioni di euro. Già annunciato nelle scorse settimane invece il mediano guineano: valutato 21 milioni, è entrato nell'affare che ha portato Manolas al Napoli.