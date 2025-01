Il presidente rossonero ha fatto il punto sul momento del calciomercato del Milan: "Un attaccante? Il mercato di gennaio è sempre difficile e non sono certo che riusciremo a intervenire in questa finestra. Siamo però molto concentrati sull'obiettivo di costruire un Milan competitivo". E su Kyle Walker appena arrivato dal Manchester City: "Aggiungerà forza e passione" MILAN-PARMA LIVE

Prima di Milan-Parma, il presidente rossonero ha parlato a Dazn anche di calciomercato: "Walker l’ho visto e vi assicuro che è un giocatore che vuole vincere oltre che abituato a vincere. Aggiungerà forza e passione al nostro Milan". I tifosi rossoneri ovviamente sono concentrati anche sul mercato e sulla possibilità di prendere un attaccante con Santiago Gimenez del Feyenoord nel mirino: "Il mercato di gennaio è sempre difficile, e non sono certo che riusciremo a intervenire in questa finestra. Siamo però molto concentrati sull’obiettivo di costruire un Milan competitivo, non solo fuori dal campionato. Veniamo da una Supercoppa vinta, quindi la forza ce l'abbiamo già".