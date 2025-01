Dopo l’arrivo di Kolo Muani e la chiusura per Renato Veiga (pronto oggi a iniziare la sua nuova avventura in bianconero), la Juventus è alla ricerca di un secondo difensore centrale e, i segnali arrivati nelle ultime ore dall’Inghilterra (lato West Ham) fanno sperare i bianconeri nella pista che porta a Jean-Clair Todibo. Il club ha aperto alla possibilità di dare il difensore centrale classe 1999 ex Barcellona in prestito con diritto di riscatto e Thiago Motta ha parlato con lui. Nella giornata di oggi (domenica 26 gennaio) il difensore francese ha in programma un colloquio con l’allenatore Graham Potter, per parlare del suo futuro. Todibo, lo ricordiamo, è fermo ai box per infortunio ma spera di recuperare in circa 15 giorni.

