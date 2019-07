Era in partenza e oggi lascia il Milan: André Silva dice addio ai rossoneri dopo un solo anno (intervallato dal prestito al Siviglia della stagione scorsa). L'attaccante portoghese andrà al Monaco per circa 30 milioni di euro grazie al lavoro di intermediazione di Jorge Mendes, lasciando i rossoneri dopo appena una stagione. Oleg Petrov, il vice presidente del Monaco, era venuto a Milano venerdì scorso per trovare l'accordo con il club insieme all'agente portoghese. Oggi le parti hanno raggiunto l'intesa definitiva.

Arrivato dal Porto nell'estate del 2017 per 38 milioni, André Silva ha collezionato solo due gol in Serie A in 24 gare (più altri 8 in Europa League in 14 partite). Ha già salutato i compagni e lasciato il ritiro, pronto per una nuova sfida in Ligue 1 lontano dall'Italia.