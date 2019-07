Qui Bennacer inizialmente segue Pjanic ma, quando quest’ultimo si smarca in profondità, non si fa attrarre e rimane in copertura del compagno su Dybala, che sta convergendo verso il centro. La scelta si rivela decisiva, perché Ronaldo riceve tra le linee e, come suo solito, non perde tempo e prova il tiro. Bennacer è abilissimo a metterci la gamba e viene premiato dal rimpallo. La palla rimane nella sua disponibilità e il centrocampista dell’Empoli la aggredisce con prepotenza, frapponendosi tra la stessa e Ronaldo, in cerca di riscatto immediato, che abbozza un tentativo di pressione appoggiandogli anche il braccio sulla spalla, cercando di ostacolarlo.

Bennacer resiste alla carica, e pur in una situazione di equilibrio precario riesce a mantenere il contatto con la palla, proteggendola prima con l’interno destro e poi col sinistro, senza mai scoprirla. A questo punto, girato di spalle, avrebbe potuto scaricare su Krunic ma, appena percepisce che Ronaldo ha affondato alla sua sinistra e che dietro di lui c’è un vuoto, si gira nello spazio di pochissimi centimetri e prosegue verticalmente, creando in autonomia una situazione di attacco in campo aperto.

In questa azione ammiriamo la consapevolezza tattica e la reattività in fase di non possesso, la capacità di protezione della palla e la consapevolezza della posizione degli avversari.

Il passaggio per Krunic contro il Napoli