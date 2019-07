La brusca frenata nella trattativa con il Monaco per André Silva non ferma il Milan, che insiste per Angel Correa. Il blitz delle scorse ore in Spagna di Boban, in sinergia con Maldini e Massara, ha messo i rossoneri in una posizione di vantaggio per l’attaccante dell’Atletico Madrid, che nella notte ha giocato in International Champions Cup contro il Chivas, segnando anche uno dei rigori della serie finale. Continua il pressing della dirigenza milanista per l’argentino, con il quale già c'è un accordo: dopo la visita a Milano del direttore sportivo dei colchoneros, Andrea Berta, l’operazione è ormai impostata: 40 milioni di base fissa più bonus, queste le cifre per chiudere l’affare. Nessun altro incontro tra le parti: il giocatore resta vicino ai rossoneri.

Wolverhampton più vicino a Cutrone

Per un Correa che potrebbe arrivare, un Patrick Cutrone che sembra ormai sul piede di partenza. Il classe 1998 è pronto a lasciare i rossoneri in questa sessione di calciomercato. Su di lui c’è forte il pressing del Wolverhampton, squadra di Premier League. Passi avanti nella trattativa con gli inglesi: affare impostato per una cifra vicina ai 18 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità. Che dovrebbero arrivare anche sul fronte Andrè Silva: il portoghese, sfumato il Monaco, potrebbe dover trovare una nuova squadra: il Milan conta di incassare 30 milioni dalla sua eventuale cessione.