Lotito: "Milinkovic via? Pronto ad accontentarlo"

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic al centro dei pensieri dei tifosi biancocelesti. Il presidente della Lazio Lotito ha parlato a "Leggo" della possibile partenza del centrocampista: “Io creo un rapporto familiare, se mi dovesse porre un problema per la propria soddisfazione di carriera, sono pronto ad accontentarlo. E’ normale che un giocatore che dimostra di essere internazionale aspiri a giocare in un grandissimo club. Non siamo ancora arrivati a questa fase, ma se un calciatore dovesse venire da me in maniera figliale troverei ingiusto privarlo di questa opportunità e poi oggi avrei meno argomenti. Inoltre, se vuoi mantenere un clima armonico devi cercare di accontentare i giocatori".