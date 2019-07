Colpo di scena a Dimaro: sono arrivati gli agenti di Nicolas Pépé. L’ivoriano è uno dei grandi obiettivi di calciomercato del Napoli e, dopo aver cominciato con ottimismo la trattativa con il Lille, la dirigenza è pronta a convincere l’attaccante classe 1995 di trasferirsi in Italia. Per farlo sarà cruciale l’incontro che sta avvenendo nella sede del ritiro della squadra di Carlo Ancelotti, dove intorno alle 15 sono arrivati Samir Khiat, procuratore del giocatore, e alcuni dei suoi assistenti, atterrati in elicottero tra le montagne del Trentino. Ci sono stati passi avanti dopo i contatti delle ultime ore avvenuti tra Napoli e Lille: i francesi valutano Pépé 60 milioni di euro, ma sembra che si possa trovare un accordo definitivo inserendo nell'affare come contropartita tecnica Adam Ounas, obiettivo proprio del club di Ligue 1. Per questo è ora importante capire come si evolveranno i contatti tra l'entourage del giocatore, seguito anche dal Psg e da squadre di Premier League, e la dirigenza napoletana: la richiesta è di 5 milioni di euro di commissioni e 5 milioni a stagione di ingaggio.

I numeri di Pépé

Una vera e propria freccia sulla fascia, Pépé unisce velocità, forza fisica e freddezza davanti alla porta. Nell’ultima stagione è stato il vero trascinatore del Lille, che grazie soprattutto ai suoi gol è riuscito ad agguantare un inaspettato secondo posto in Ligue 1. Sorpresa del campionato, Pépé ha segnato 22 reti, firmando anche 11 assist. È punto fermo anche della nazionale della Costa d'Avorio: 4 le reti nelle 13 presenze in carriera.