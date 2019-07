Il Milan prosegue la caccia all’attaccante. La prima scelta resta, nonostante il mancato trasferimento di André Silva al Monaco, l’argentino Angel Correa. I rossoneri continuano a trattare con l’Atletico Madrid e i contatti si fanno più intensi: l’intenzione, dopo il blitz di Boban in Spagna, è quella di chiudere l’affare da 40 milioni di euro più bonus. Nelle ultime ore, però, la dirigenza rossonera ha sondato anche un'altra possibilità, un 'piano B' nel caso in cui le cose per Correa non andassero per il meglio. È stato valutato, infatti, anche il profilo di Keita Baldé, tornato al Monaco dopo il mancato riscatto esercitato dall’Inter, dove nella scorsa stagione aveva giocato 30 partite, segnando 5 gol. Riflessioni in corso: il club di Ligue 1 quantifica il valore dell'attaccante senegalese, reduce dall’esperienza in Coppa d’Africa (un gol nella fase a gironi, ndr), in circa 25 milioni di euro, ma non c’è ancora una vera e propria trattativa. Keita resta un’idea per il Milan, in attesa di capire se riuscirà a completarsi o meno il passaggio in rossonero di Angel Correa.