Patrick Cutrone è pronto a diventare un giocatore del Wolverhampton. Il Milan sta definendo la cessione al club inglese dell'attaccante classe 1998. Cutrone ha lasciato nella giornata di ieri l'hotel che ospita il club rossonero negli States, a Boston, dove il Milan è impegnato nell'International Champions Cup, per fare rientro in Italia. Il centravanti 21enne si prepara così a chiudere la sua esperienza in rossonero dopo quasi 10 anni trascorsi con la maglia del Milan tra settore giovanile e prima squadra. Dopo l'esordio in Serie A nel maggio 2017 (3-0 al Bologna), l'attaccante originario di Como aveva messo insieme 89 presenze nelle ultime due stagioni, segnando 27 reti. Nella scorsa annata, però, gli spazi a sua disposizione - complici gli arrivi di Higuain prima e di Piatek poi - si erano sensibilmente ridotti. Ora per lui è pronta una nuova avventura con la maglia dei Wolves, che stanno giocando i preliminari di Europa League.