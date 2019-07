La ricerca di un attaccante ha condotto il Milan ad un nuovo nome, quello di Rafael Leao. Portoghese, classe 1999, gioca nel Lille ed è assistito da Jorge Mendes, con cui il Milan sta lavorando a diverse operazioni come la cessione di André Silva. Leao dunque potrebbe rientrare nel giro di attaccanti che la dirigenza rossonera sta mettendo in atto e che coinvolge anche Cutrone, possibile partente, e Correa, con cui prosegue la trattativa. Il presidente del Lille, peraltro, aveva rilasciato un’intervista in cui aveva ammesso di aver ricevuto offerte per il giocatore, tra gli altri, anche da alcuni importanti club italiani. Risultano infatti interessamenti anche di Inter e Napoli per il giocatore.

Dalla Francia: "Trattativa in chiusura"

In realtà, alcuni media francesi danno già in chiusura la trattativa tra il Milan e il Lille per il portoghese. Su tutti RMC Sport, secondo cui l’operazione si sarebbe conclusa per 35 milioni di euro con il club transalpino che mantiene il 20% sulla futura eventuale rivendita del giocatore. L’attaccante – prosegue la testata francese – dovrebbe sostenere le visite mediche con i rossoneri già in questo weekend. Nell’affare sarebbe indirettamente coinvolto anche Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000 della primavera del Milan, che il Lille vorrebbe acquistare in modalità indipendenti da Rafael Leao per circa 5 milioni di euro.

Duarte obiettivo per la difesa

Per quanto riguarda il reparto arretrato, il Milan sta seguendo Leonardo Duarte, difensore centrale del Flamengo di 23 anni. Il giocatore è un punto fermo nel suo club ed è tra i profili che Tite (commissario tecnico della nazionale brasiliana) sta valutando per la Seleçao. Finora ha totalizzato 14 presenze in campionato quest’anno, giocando tutte le gare che sono state disputate.