Giornata dedicata alla presentazione del calendario nella nuova Serie A negli studi di Sky Sport, l'occasione ideale per i presidenti e i dirigenti delle 20 squadre per incontrarsi e magari portare avanti alcune trattative di mercato. Ma anche per parlare ai nostri microfoni e rispondere alle tante domande. Come nel caso del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé, alle prese con tantissimi fronti di mercato, a partire ovviamente dalla questione più spinosa, quella di Federico Chiesa, che la società non vuole vendere nonostante il desiderio del giocatore di sposare la causa juventina: "Come far tornare il sorriso a Chiesa? Giocando a calcio, divertendosi. Commisso vuole tenere Federico, la proprietà vuol far vedere che è una proprietà forte e seria. Sta a me e all’allenatore fargli tornare il sorriso"