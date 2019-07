Leo Duarte è sbarcato a Milano. Il difensore classe 1996 è atterrato all’aeroporto di Malpensa da qualche minuto. Faccia stanca per il lungo viaggio dal Brasile, occhi felici per chi si appresta ad iniziare la sua prima avventura in Europa. Con il Flamengo l’operazione è stata chiusa sulla base di 11 milioni di euro e, dopo aver salutato i suoi ex compagni con lacrime e commozione, il centrale si appresta a conoscere quelli nuovi. Lo farà nelle prossime ore, prima dovrà svolgere le consuete visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri. La prima parte dei test verrà effettuata fra poco presso la clinica La Madonnina, mentre gli ultimi esami verranno eseguiti nella giornata di giovedì. Poi sarà il momento di spostarsi a Casa Milan per l'ufficialità. Ad attenderlo a Malpensa anche il procuratore Alessandro Lucci e Serginho, che hanno curato l’operazione con il Milan.