Per il suo passaggio al Milan manca solo l'annuncio ufficiale, ma Leo Duarte ha preferito portarsi avanti con l'opera e dedicare già un commosso saluto al Flamengo, maglia indossata dal 2014 ad oggi tra settore giovanile e prima squadra, con 92 partite ufficiali giocate tra campionato brasiliano e coppe nell'ultimo triennio. "Vorrei ringraziare il Flamengo per questi 5 anni meravigliosi - è l'esordio della lettera pubblicata su Instagram dal giocatore classe 1996 - questo club mi ha formato come giocatore e come persona. Sono arrivato da ragazzo, pieno di sogni, e ora me ne vado da uomo, avendo avuto l'onore di indossare la maglia del più grande club del Brasile e avendo giocato quasi 100 partite".

Il Milan lo acquisterà a titolo definitivo per 11 milioni di euro e Duarte è pronto a una nuova avventura in Serie A: "Ringrazio tanto tutti coloro che mi sono stati accanto in questa avventura - conclude - i tifosi, la dirigenza, lo staff, i compagni. Niente sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie, Flamengo". Il difensore era stato negli scorsi giorni a Milano per svolgere le visite mediche nella clinica La Madonnina ed era poi rientrato in Brasile per recuperare le ultime cose. Ora la sua avventura al Milan è pronta a partire.