Fiorentina scatenata in queste ore di calciomercato. Dopo aver accolto in città Boateng e Lirola, i viola si preparano a chiudere anche l'affare Nainggolan. Ai primi contatti delle scorse ore per il belga, infatti, è seguito l'ok del giocatore, che gradirebbe la nuova possibile destinazione. Un passo decisivo, dal momento che la concorrenza per il suo cartellino è agguerrita. Decisivo, in quest'ottica, l'incontro che si è tenuto nella giornata di martedì fra il suo agente Beltrami e il Ds gigliato Pradè. Da sottolineare anche l'intesa raggiunta con l'Inter sia per quanto riguarda la formula del prestito sia per l'ingaggio del classe 1988. Insomma, fiducia totale per il buon esito della trattativa.

Concorrenza battuta?

La Fiorentina è dunque la squadra più vicina a Nainggolan, che non entra più nel progetto dell'Inter e che è in cerca di nuove sfide. Per lui si erano mossi anche la Sampdoria e il Cagliari, con Di Francesco che lo avrebbe voluto in squadra dopo la parentesi alla Roma e con lo stesso centrocampista che avrebbe gradito un ritorno in Sardegna. Poi l'inserimento prepotente della Fiorentina, che sta viaggiando veloce. Per Montella si tratterebbe di un altro rinforzo di grande esperienza dopo l'arrivo di Boateng, che ha appena firmato il suo contratto biennale con i viola.