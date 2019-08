Sono ore caldissime per la Fiorentina. Molto attiva sul mercato la società viola, che dopo aver ufficializzato gli acquisti di Kevin-Prince Boateng e Pol Lirola dal Sassuolo e aver quasi definito il ritorno di Milan Badelj dalla Lazio, punta a rinforzare ancora la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Mirino ben puntato e obiettivo individuato, il giocatore sul quale sta lavorando con forza la Fiorentina è Diego Rossi, fantasista uruguaiano del Los Angeles FC e vero e proprio pallino del nuovo presidente Rocco Commisso. I contatti sono già stati avviati da tempo e la società viola vorrebbe definire l’operazione al più presto: la valutazione che il club di MLS fa del giocatore classe ’98 è di 15 milioni di euro.

Proposto Kanneman per la difesa

Non soltanto l’obiettivo Diego Rossi, la Fiorentina continua a valutare anche altre piste. Una di queste potrebbe portare a Walter Kannemann, difensore argentino del Gremio. Il giocatore classe ‘91, che in passato era stato seguito anche dal Cagliari, è infatti stato proposto al club viola. Tornando a Badelj, è stato trovato l’accordo totale sia con il giocatore che con la Lazio per quanto riguarda le cifre (prestito a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni), ma con la società del presidente Lotito non c’è ancora l’intesa sulle modalità di pagamento. Manca dunque la certezza di chiudere la trattativa nella giornata di domenica 4 agosto, per questo non sono ancora state fissate le visite mediche.

Simeone, Saponara e Hancko: il punto sulle uscite

Chiusura sulle uscite. Con il possibile arrivo di Diego Rossi il reparto offensivo risulterebbe sempre più affollato, per questo in partenza potrebbe esserci Giovanni Simeone. Per l’attaccante argentino continuano senza sosta i contatti tra la Fiorentina e il Cagliari, che spinge per averlo: il Cholito, però, non sarebbe ancora troppo convinto della possibile destinazione. Tutto definito, invece, per la cessione di Riccardo Saponara al Genoa: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro, questa la formula con la quale il trequartista si trasferirà nella sponda rossoblù di Genova. Il club di Preziosi, inoltre, si impegnerà a pagare anche gli stipendi di luglio e agosto al giocatore. Infine è ufficiale il trasferimento del terzino sinistro David Hancko allo Sparta Praga: lo slovacco classe ’97 lascia la Fiorentina in prestito annuale.