Paulo Dybala è al J-Medical. Una scena che non era scontato vedere considerando la trattativa fra Juventus e Manchester United che vede come protagonisti lui e Lukaku. Tornato anticipatamente dalle vacanze dopo l'impegno in Copa America, la Joya è rimasta ferma fino a questa mattina: niente allenamenti con la squadra, spazio solo all'affare con i Red Devils, con cui però non è stato trovato l'accordo su ingaggio e contratto. E quindi ecco le visite mediche con la Juventus, iniziate con un'ora abbondante di ritardo e concluse attorno alle 12:30. Il rito con cui si apre ogni stagione. Sorriso sul volto, tanti tifosi ad aspettarlo con richieste di foto e autografi sia prima che dopo le visite, quando si è fermato per diversi minuti con i fan. Al suo fianco anche Alex Sandro, reduce dal trionfo in Copa America con il suo Brasile e pronto a un anno da protagonista in bianconero con Sarri. I due, dopo i test medici, si sposteranno sui campi della Continassa per la prima sgambata stagionale.

Stop United

Fabio Paratici, intanto, continua a lavorare sull'asse Torino-Manchester. Da una parte è vicina la chiusura dello scambio Danilo-Cancelo con il Manchester City, dall'altra ci sono da registrare le complicazioni con lo United nell'affare Lukaku-Dybala, con l'Inter pronta ad inserirsi nuovamente per il belga. L'argentino, infatti, non ha trovato l’accordo con il club inglese sull’ingaggio. Per questo i Red Devils stanno valutando l'ipotesi di virare su altri obiettivi, mettendo da parte la volontà di trovare un accordo con il calciatore bianconero, vista anche l’imminente chiusura del mercato in Inghilterra prevista per l’8 agosto. Insomma, saranno ore caldissime. Fra campo e mercato. Dybala torna ad allenarsi.