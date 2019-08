Prima l'allenamento, poi modello: Dybala tra campo e mercato

La presenza dell'attaccante argentino con la nuova maglia della Juventus potrebbe essere interpretata come un segnale. Di certo c'è che il giocatore si è sottoposto nella giornata di lunedì 5 agosto alle visite mediche in compagnia di Alex Sandro, altro reduce dalla Copa America, e ad aspettarlo aveva trovato tanti tifosi pronti ad accoglierlo con richieste di selfie e autografi. Dopo i test medici, Dybala si era spostato sui campi della Continassa per la prima sgambata stagionale e ha proseguito gli allenamenti con i compagni di squadra nella giornata di oggi. Sull'asse con il Manchester United le manovre della Juventus non si sono però fermate. Registrate le complicazioni nell'affare che avrebbe coinvolto la Joya e Romelu Lukaku, gli inglesi stanno valutando la possibilità di mettere nel mirino altri obiettivi, vista anche la chiusura del mercato in Premier League, fissata all'8 agosto. Dybala intanto attende, si allena e fa anche da modello.