Danilo è arrivato a Torino. La difesa della Juventus si rinnova ancora e, dopo gli acquisti di de Ligt, Pellegrini e Demiral, cambia anche a destra. Cancelo ha fatto le valigie destinazione Manchester, mentre Sarri potrà iniziare a lavorare con il brasiliano classe 1991. Atterrato a Caselle intorno alle 18:30, Danilo svolgerà nella giornata di mercoledì le consuete visite mediche. Poi la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri e il primo allenamento alla Continassa. Caricato subito dentro una Jeep nera, il giocatore ha salutato tutti con un sorriso e il pollice in su. Per quanto riguarda l'aspetto economico, alla Juventus - che nella trattativa cederà al City Cancelo appunto - andranno circa 28 milioni, mentre al brasiliano verrà fatto firmare un accordo che lo porterà a percepire quattro milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni. Per Danilo, nell'ultima stagione in Inghilterra, 22 presenze e un gol.