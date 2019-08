Aurelio Andreazzoli riparte da Genova dopo aver sfiorato la salvezza con l'Empoli: "Sono felice di questa sfida, ma il mio futuro è ancora lungo". A 65 anni non si pone limiti, e dopo un bel mercato è pronto all'esordio in campionato contro la Roma. La squadra del suo passato: "I calciatori che sono arrivati sono quelli che volevamo, è arrivato anche qualcosa in più". Intervistato da Sky Sport, Andreazzoli ha tracciato un bilancio del mercato.

"Felici di Schone, bravi a non avere fretta"

"Siamo felici di ciò che abbiamo e dobbiamo ringraziare il nostro presidente, è stato bravo". Un commento sull'arrivo del regista danese dall'Ajax: "Schone era un nome, insieme ad altri del resto. Non avevamo fretta però, quando si dice che la fretta è cattiva consigliera è vero, perché magari avremmo perso un'occasione. Ora è con noi, siamo felici, inutile parlare del calciatore, è riconosciuto da tutti come uno importante. Siamo contenti anche della persona che abbiamo avuto modo di conoscere in questi giorni".

"Abbiamo sei attaccanti, stiamo bene così"

Continua Andreazzoli: "Manca solo un attaccante? Ne abbiamo sei e sono tanti, non credo ci manchi qualcosa. Come è già capitato di dire, facciamo le nostre valutazioni sui nostri giocatori offensivi, sono molti. Avremo necessità di fare ulteriori verifiche e poi decidere". E infine: "E' un onore essere corteggiati da una società come il Genoa, sono felice. E' chiaro che coglierò questa opportunità come sempre, come ho fatto nei dilettanti o nei settori giovanili. Avrò lo stesso spirito e la stessa voglia di fare bene".

Saponara: "Il Genoa ha un'idea di gioco precisa"

Sempre su Sky Sport, un commento anche da parte di Riccardo Saponara, arrivato in estate dalla Fiorentina e subito a suo agio negli schemi dell'allenatore: "Ho buone sensazioni, la squadra ha un'idea di gioco precisa e Andreazzoli ha chiarito subito le proprie idee, stiamo lavorando per accontentarlo. Mi sono integrato subito, queste due settimane mi serviranno per entrare negli schemi ed iniziare bene. Il colpo Schone mi ha sorpreso, delina una bella rotta da parte del Genoa. Vogliamo ripartire dopo un'annata deludente, dobbiamo mettere le basi per un nuovo capitolo della storia di questa società".