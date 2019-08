Il Lecce è alla ricerca di un grande colpo in grado di trascinare l’attacco e ideale per essere il partner di Ginaluca Lapadula. I salentini dopo aver mollato l’ipotesi Babacar, che ha offerte dal Besiktas e dalla Spal, ora cercano un profilo in grado esaltare la piazza. È stato proposto Mitroglu nei giorni scorsi e adesso si prova anche la pista Adebayor, ma il nome più concreto arriva dal Psg. Si tratta di Eric Choupo Moting, attaccante trentenne con la doppia nazionalità tedesca e camerunense.

I numeri di Choupo Moting

Per lui lo scorso anno 31 presenze e tre gol nella sua unica stagione in Francia al Psg. Una carriera che si è sviluppata prevalentemente in Germania tra Amburgo, Norimberga, Magonza e Schalke 04, prima di andare in Premier League allo Stoke City. Ora il possibile arrivo in Serie A, con il Lecce pronto a dargli spazio e fiducia per una stagione di rilancio.