Dzeko ha fatto innamorare tutti nei suoi anni a Roma, compreso Fonseca. L'allenatore portoghese è rimasto colpito dal valore tecnico e dallo spesso umano del bosniaco, ma sa che potrebbe perderlo. I giallorossi non fanno sconti, vogliono 20 milioni e non scendono nelle richieste, ma l'Inter resta alla finestra per regalare il secondo rinforzo offensivo richiesto da Conte dopo Lukaku. Per questo Petrachi lavora a delle possibili alternative, che non si limitano solo ad Icardi in un ipotetico scambio con i nerazzurri. Il nome nuovo è quello di Michy Batshuayi, prima punta del Chelsea. Il belga, che il prossimo ottobre compirà 26 anni, dal gennaio 2018 si è diviso fra Bundesliga (Borussia Dortmund), Liga (Valencia) ed Inghilterra (Crystal Palace). Nove gol in 36 partite giocate nell'ultima annata, adesso l'interesse della Roma che lo osserva come alternativa ad Icardi qualora dovesse partire Dzeko. Nel maggio del 2017 un gol di Batshuayi contro il West Bromwich regalò il titolo a Conte.

Rebus Icardi

Insomma, per l'attacco della Roma saranno ore di mercato caldissime. L'obiettivo numero uno, in caso di cessione di Dzeko, si chiama Mauro Icardi. Fonseca vorrebbe tenere il bosniaco, non è un mistero, ma la Roma sta ragionando e potrebbe inserirlo in una trattativa pià ampia per arrivare all'argentino. Icardi è valutato circa 60 milioni di euro, Dzeko 20, i nerazzurri potrebbero chiedere circa 55-60 milioni di conguaglio economico ai giallorossi, una cifra ritenuta ancora troppo alta per Pallotta. La volontà di Icardi resta decisiva però, il sì definitivo deve arrivare da lui . Soltanto in caso di apertura i due club inizieranno a ragionare sullo scambio.