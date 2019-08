L'Inter vuole chiudere il caso Icardi. Non rientra più nei piani tecnici da mesi, i nerazzurri hanno preso Lukaku, è nella lista dei partenti. Il mercato dell'Inter ruota intorno a lui.

Le pretendenti sono tre: Juventus, Roma e Napoli, anche se il problema resta Icardi stesso, perché l'argentino deve trovare l'intesa con una delle tre. E non è facile. Partiamo dai giallorossi, al momento la squadra leggermente più vicina a Icardi. L'attaccante sta valutando il suo futuro con la moglie-agente Wanda Nara e sta ragionando sulla Roma. Non ha ancora dato la risposta definitiva, quel 'sì' che farebbe felice Petrachi, ma al momento la squadra di Fonseca resta un po' più vicina delle altre. Questione di scelte.

Juve e Napoli?

Inoltre, potrebbe essere una soluzione comoda anche per l'Inter, perché i nerazzurri potrebbero concludere la trattativa per Dzeko inserendolo nello scambio. Ci potrebbe essere un conguaglio economico tra i 40 e i 50 milioni per il cartellino di Dzeko per Icardi.

Capitolo Napoli. In caso di chiusura, l'operazione andrebbe in porto soltanto con soldi, senza contropartite tecniche. Attenzione anche ad altri affari, perché il Napoli sta chiudendo l'affare Lozano. E la Juve? In questo momento non può affondare il colpo. Per acquistare Icardi servirebbero almeno due cessioni in avanti (Mandzukic e Dybala o Higuain), a meno che non prenda quota lo scambio con Dybala. Molto difficile.

Offerta del Monaco

Una notizia arriva anche dalla Francia. Il Monaco ha presentato un'offerta all'Inter per Icardi, ma anche in questo caso lo scoglio più grande è sempre il 'sì' del giocatore. Tutto ruota intorno a ciò che deciderà. Al momento la Roma è in leggero vantaggio.