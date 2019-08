Dzeko all'Inter e Icardi alla Roma, due sentenze non più così utopiche. Conte vuole il centravanti bosniaco, è una sua richiesta, i nerazzurri stanno cercando di arrivare all'ok definitivo da parte della Roma, che chiede 20 milioni di euro. Nessuno sconto.

I giallorossi, invece, stanno tentando Mauro Icardi, ormai fuori dai piani tecnici dell'Inter e alla ricerca di una sistemazione. Lo vogliono in tanti, Roma e Napoli su tutte, aspettando segnali da parte della Juventus, al momento concetrata sulle cessioni. Anche se i giallorossi sperano nel sì dell'argentino, che sta iniziando ad aprire a un trasferimento.

Il ds della Roma Petrachi sta pressando, Icardi deve decidere tra Roma e Napoli. Ad oggi, almeno secondo le valutazioni che stanno facendo l'argentino e sua moglie Wanda Nara, i giallorossi sono più avanti rispetto al Napoli. In caso di ok definitivo da parte del centravanti, Roma e Inter cercherebbero un'intesa sui cartellini inserendo Dzeko.

Dzeko-Icardi, si lavora allo scambio

Fonseca vorrebbe tenere il bosniaco, non è un mistero, ma la Roma sta ragionando. Dzeko potrebbe essere anche inserito in una trattativa pià ampia per arrivare all'argentino. Icardi è valutato circa 60 milioni di euro, Dzeko 20, i nerazzurri potrebbero chiedere circa 40 milioni di conguaglio economico ai giallorossi, una cifra ritenuta ancora troppo alta per Pallotta. La volontà di Icardi resta decisiva però, il sì definitivo deve arrivare da lui . Soltanto in caso di apertura i due club inizieranno a ragionare sullo scambio.