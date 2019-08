Balotelli sempre più vicino al Brescia. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, che però appare imminente in vista del contratto triennale proposto al giocatore. Dopo essere stato molto tentato dai brasiliani del Flamengo, l'attaccante classe 1990 ha cambiato idea e preso la decisione di tornare in Italia. E non in una squadra qualsiasi, ma nella "sua" Brescia, che dopo qualche anno tornerà a respirare l'aria della Serie A.

Flamengo costretto alla resa

Il pressing del Flamengo ha resistito fino alla fine, poi però è arrivata la resa definitiva. A Monaco è andato in scena un incontro tra una delegazione brasiliana e Raiola; un vertice che però non ha rappresentato un ostacolo per l'arrivo di Balotelli a Brescia. Giovedì potrebbe già essere il giorno giusto per l'annuncio: decisiva la voglia di Nazionale e il legame con la città.

Brescia, asmentita

Nel frattempo il Brescia ha smentito l'ufficialità in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e "comunicato il silenzio stampa della società e del presidente fino alla prossima settimana. L’informativa impropria di queste ore danneggia le azioni di mercato che la società potrebbe concludere e riduce le probabilità di successo di ogni iniziativa".