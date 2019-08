Mario Balotelli non andrà a giocare in Brasile nel Flamengo. Ad ufficializzarlo è lo stesso club di Rio de Janeiro attraverso un comunicato apparso sul proprio sito: "Il Flamengo, Mario Balotelli e i suoi rappresentanti hanno deciso di comune accordo e dopo due giorni di cordiali riunioni a Monaco di chiudere la trattativa per il trasferimento del giocatore".

Ora l'ufficialità con il Brescia

Manca dunque solo l’ufficialità per vedere Mario Balotelli con la maglia del Brescia. Un ritorno a casa fortemente voluto da parte del giocatore. Anche la squadra di Cellino aveva pubblicato un comunicato nel quale dichiarava il silenzio stampa per non danneggiare le azioni di mercato. A dimostrazione di un duello di mercato tra Brescia e Flamengo molto forte. Ha vinto però il cuore e il ritorno di Balotelli a casa, nella sua Brescia dove è nato e cresciuto.