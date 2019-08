Calciomercato, news e trattative del 17 agosto

Dzeko ha rinnovato con la Roma, contratto fino al 2022: un'ufficialità che toglie un acquirente per Icardi e costringe l'Inter a virare su altri obiettivi per completare l'attacco. Milan, l'Atletico non fa sconti per Correa. Simeone: "I giocatori bravi li vorrei con me". Balo al Brescia, manca solo l'ufficialità. Verona, arriva Adjapong dal Sassuolo. Il Bologna lavora per Cuellar del Flamengo. All'estero, colpo del Bayern: ufficiale l'accordo col Barcellona per Coutinho

