La Roma riparte dai giovani. Dopo il rinnovo di Nicolò Zaniolo (il talento classe '99 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024) ecco che nel giorno di Ferragosto arriva la notizia ufficiale del rinnovo di Cengiz Under. Il turco classe 1997 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. La cifra percepita da Under sarà di 1,6 milioni di euro netti (più bonus), dunque leggermente più alta rispetto a quella di Zaniolo che ha raddoppiato il suo ingaggio e andrà a guadagnare 1,5 milioni di euro netti + bonus fino al 2024.

Il mercato giallorosso

A proposito di Turchia, è in via di definizione la cessione di Nzonzi al Galatasaray in prestito secco (come voleva il club turco): ci sarà un’opzione per un prolungamento del prestito (da annuale a biennale) e un diritto di riscatto da definire come cifre. Il Galatasaray – che ha confermato su Twitter la trattativa - pagherà tutto l’ingaggio, il sì del francese c’è già.