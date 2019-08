Un rinforzo per la Roma del presente e del futuro. La società giallorossa, infatti, ha acquistato dal Genclerbirligi, squadra neopromossa in Super Lig, il promettente difensore classe 1997 Mert Cetin. Il turco è arrivato a Villa Stuart nella mattinata di venerdì, intorno alle 8.30, per sottoporsi alle visite mediche: Cetin ha poi lasciato la clinica romana intorno alle 11.45 in direzione Trigoria dove il nuovo acquisto giallorosso ha firmato il contratto fino al 2024. Toccherà poi a Fonseca decidere il suo futuro, valutazioni che potrebbero essere legate anche all'evolversi del mercato: con la Roma che continua a lavorare per acquistare un nuovo difensore centrale già pronto, con Lovren al momento favorito, Cetin potrebbe essere anche mandato in prestito per acquisire maggiore esperienza. Ipotesi prestito dunque da non escludere, anche se la Roma sembra intenzionata a puntare forte e fin da subito sul giovane Çetin, considerato un tassello importante per la rosa di Fonseca.

Cifre e dettagli dell'affare Cetin

Ufficialità dell’operazione Cetin arrivata direttamente dal club giallorosso attraverso una nota: “Il club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Yildrim Mert Cetin dal Genclerbirligi a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, l’AS Roma riconoscerà al club turco un importo pari al 10% del prezzo di cessione eccedente i 5 milioni di euro. Con il calciatore, che indosserà la maglia numero 15, è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Il difensore, classe 1997, nell’ultima stagione con il club turco ha disputato 25 partite realizzando una rete.

Cetin dopo la firma: "Emozione difficile da spiegare"

"Siamo contenti di portare a Roma Mert Cetin, un profilo giovane ma di grande prospettiva", ha dichiarato il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi. "Mi auguro che possa confermare presto le potenzialità che abbiamo visto in lui". Queste invece le parole del calciatore subito dopo la firma: "Sento l’importanza della maglia che sto per vestire. Sono molto contento di essere qui, è un’emozione che non è descrivibile a parole. Sono sicuro che riuscirò a soddisfare le aspettative del club e dei tifosi", si legge nel sito ufficiale del club.