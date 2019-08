Alla Juventus è arrivato nelle scorse settimane dalla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato in giallorosso Leonardo Spinazzola, ma il futuro di Luca Pellegrini non sarà in bianconero bensì a Cagliari. La società del presidente Tommaso Giulini, infatti, si è assicurata in prestito secco il terzino sinistro classe 1999: dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra i due club, Luca Pellegrini ha già raggiunto Cagliari per mettersi fin da subito a disposizione di Rolando Maran. Un ambiente che il terzino conosce molto bene, avendo già giocato in Sardegna – sempre in prestito, ma dalla Roma – negli ultimi sei mesi della scorsa stagione: 12 presenze e un assist per lui in maglia rossoblù. Adesso il ritorno a Cagliari a pochi mesi di distanza, club che può garantirgli maggiore minutaggio in stagione.

"Tagli" bianconeri

Pellegrini dunque lascia la Juventus, ma le uscite bianconere difficilmente si fermeranno al terzino sinistro classe 1999: come annunciato da Sarri, infatti, il club deve cedere altri giocatori per evitare esclusioni eccellenti dalla lista Champions. Con Pjaca e Perin ai margini del progetto, nelle prossime settimane potrebbero lasciare la Continassa – dinamiche ed evoluzioni di mercato permettendo – anche Mario Mandzukic e Rugani. Sulla lista dei possibili partenti ci sono inoltre anche Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.