TRIESTINA-JUVE 0-1

38' Dybala

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Scrugli (78' Ermacora), Malomo, Lambrughi (46' Coletti), Formiconi; Procaccio (75' Hidalgo), Giorico (46' Steffè), Paulinho (59' Codromaz), Gatto (46' Mensah); Granoche (46' Ferretti), Gomez (46' Costantino). All. Pavanel

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo (62' Cuadrado), Bonucci (62' De Ligt), Chiellini (62' Demiral), Alex Sandro (46' De Sciglio); Khedira (68' Can), Pjanic (68' Bentancur), Rabiot (68' Matuidi); Bernardeschi (71' Ramsey), Dybala (62' Mandzukic), Douglas Costa (68' Higuain). All. Martusciello

Note: rigore sbagliato da Dybala al 50'

Prove generali di 433. Sarri non c'è (l'attacco influenzale lo ha costretto a seguire da casa la partita) ma la sua Juve continua a prendere forma nell'ultima amichevole estiva. Senza CR7, decide Dybala, che parte titolare al centro dell'attacco nel tridente tutto mancino formato anche da Bernardeschi e Douglas Costa e lancia un messaggio in ottica mercato. Un modulo che non cambia anche quando cambiano gli interpreti, col vice Martusciello che sostituirà tutti i dieci giocatori di movimento tra 60' e 70'. Degni di nota il debutto di Ramsey (grande assist di tacco per Higuain nel finale) e i minuti sia per lo stesso Higuain che per Mandzukic, altri due giocatori ancora al centro del calciomercato. Il risultato finale è quello di una vera e propria prova generale prima dell'inizio del campionato a Parma.

La partita

Pronti e via nelle formazioni ufficiali il primo aspetto determinante è la partenza da titolare proprio di Dybala, che gioca al centro dell'attacco. Nella Juve si vedono subito i primi tratti distintivi: un Rabiot molto alto e pronto agli inserimenti in area. I tre attaccanti alti nella fase di pressing quando la Triestina inizia dalla difesa. E la grande spinta sugli esterni, soprattutto sulla destra, anche se l'intesa Danilo-Bernardeschi è ancora (come prevedibile) da affinare. La partita si risolverà proprio nel primo tempo, con la magia firmata Dybala contro una buona Triestina, che regge bene l'urto dei bianconeri anche grazie alle grandi parate del suo portiere Offredi.

Lo stesso Offredi si ripeterà anche sul rigore dell'argentino nella ripresa, mentre le varie sostituzioni cambiano il volto alla Juve. I bianconeri mantengono il 433 anche nel secondo tempo, ma con Cuadrado e De Sciglio terzini, De Ligt e Demiral centrali. Bentancur, Matuidi e Can in mezzo. Higuain al centro dell'attacco, con Mandzukic a sinistra e Ramsey a destra. Nel finale anche una traversa della Triestina che va a un passo dal pari poco prima del triplice fischio, arrivato senza recupero. Amichevoli finite. Ora la Juve inizierà a fare sul serio.