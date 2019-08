Aspettando il centrale richiesto da Fonseca la Roma si muove nel mercato in entrata. I giallorossi hanno prelevato dal Genclerbirligi, squadra neopromossa in Super Lig, il difensore centrale classe '97 Mert Çetin. Un acquisto che non preclude l’arrivo a Roma di un altro difensore, visto l’identikit tracciato dall’allenatore portoghese che vorrebbe in rosa un giocatore d’esperienza per guidare la linea arretrata dopo la partenza di Marcano e Manolas.

Le cifre dell'operazione

Difensore centrale di ventidue anni, nato nella capitale turca Ankara, Cetin lo scorso anno ha totalizzato 26 presenze e un gol nella seconda serie turca. In totale in carriera ha collezionato già 63 presenze da professionista, debuttando lo scorso anno nella massima serie. Il giocatore arriverà a Roma per una cifra pari a 3,5 milioni di euro e già domani effettuerà le visite mediche. Dopo Cengiz Under fresco di rinnovo fino al 2023, ecco il secondo giocatore turco nella rosa giallorossa.