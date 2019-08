I tifosi del Flamengo ci avevano sperato, a tratti anche creduto. Alla fine, però, Mario Balotelli non volerà in Brasile: l’attaccante italiano giocherà nel Brescia, società con la quale ha trovato un accordo triennale e che nella giornata di domenica 18 agosto ufficializzerà il ritorno di Super Mario in Serie A. Nulla da fare dunque per il Flamengo, che pure aveva provato a convincere l’ex Inter e Milan ad accettare una nuova stimolante sfida. Balotelli, in ogni caso, ha apprezzato gli sforzi della società brasiliana e l’affetto della tifoseria. Per questo ha deciso di dedicare un messaggio alla torcida sui propri profili social.

Il saluto di Balotelli

Parole sentite quelle dell’attaccante italiano, che ha ringraziato con un post apparso sul proprio profilo Instagram: "Grazie, tifoseria rossonera, per tutti i messaggi e le manifestazioni di affetto ricevute in questi ultimi giorni – ha scritto Balotelli -. Buona fortuna al Flamengo e a tutti voi".